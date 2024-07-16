مبابي يجتاز الفحص الطبي ويوقع رسميا في ريال مدريد

اجتاز صبيحة اليوم الثلاثاء، المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله إلى نادي ريال مدريد الاسباني.

وانتشرت عبر مختلف الصفحات الرياضية، على منصة “إكس” صورا لمبابي. من داخل قاعة إجراء الفحص الطبي، وعلق في إحداها الصحفي الايطالي فابريزيو رومانو، قائلا: “اكتمل الأمر”.

وعقب اجتياز الفحص الطبي بنجاح، وقع مبابي على عقود انتقاله الرسمية إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، وإلى غاية صيف 2029.

في المقابل، فإن مبابي القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي. سينشط ندوة صحفية بعد قليل، على أن يتم بعدها تقديمه لجماهير “الميرينغي” بملعب “سانتياغو بيرنابيو”.