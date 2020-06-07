مبابي يحاول اقناع موهبة فرانكو جزائرية بالتجديد للنادي الباريسي

الرياضة
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مبابي يحاول اقناع موهبة فرانكو جزائرية بالتجديد للنادي الباريسي
بقلم كريم.تيغرمت

تدخل الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لمحاولة إقناع الفرانكو جزائري عادل أوشيش، لتجديد عقده مع النادي الباريسي.

وكان أوشيش، قد نشر صورة خاصة له، عبر حسابه الخاص على “انستغرام”، قبل أن يعلق عليها مبابي، قائلا “وقع العقد، وسأشتري لك أحذية جديدة”.

وردّ الفرانكو جزائري، على النجم الفرنسي في تعليق آخر، “أنا لدي ثقة بك فعلا، أنت مدين لي كثيرا”.

يذكر أن عادل أوشيشش، يتواجد محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، واشترط على مسؤولي باريس سان جيرمان، التوقيع له على عقد احترافي، أو مغادرة النادي.


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