مبابي يحسم الجدل بخصوص مشاركته مع “الديكة” في أولمبياد باريس

كشف نجم المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، عن قراره النهائي، بخصوص مشاركته في الطبعة المقبلة من الألعاب الأولمبية، المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وصرح مبابي، أمس الأحد، في هذا الخصوص: “موقف فريقي واضح للغاية بخصوص مشاركتي في الأولمبياد”.

كما أضاف النجم الجديد لريال مدريد: “أنا أتفهم أنني لن أكون هناك، كوني منتقل حديثا لفريقي، لكن أتمنى فوز فرنسا بالميدالية الذهبية”.

وجاءت هذه التصريحات من كيليان مبابي، خلال المؤتمر الصُحفي، الذي يسبق المباراة الأولى لمنتخب فرنسا، لحساب “أورو2024″، والتي ستجمعهم امسية اليوم الإثنين، بمنتخب النمسا.