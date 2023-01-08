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الرياضة

مبابي يرد بقوة على سخرية رئيس الاتحاد الفرنسي من زيدان

بقلم حواز عبد النور
مبابي يرد بقوة على سخرية رئيس الاتحاد الفرنسي من زيدان
صورة مركبة
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خرج النجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، عن صمته ليرد بقوة على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نوال لوغريت.

وقال لوغريت اليوم الأحد لإذاعة “مونتي كارلو”:”لم أقابل زيدان أبدا، ولم نفكر أبدا في الانفصال عن ديدي ديشان وتعيينه”.

كما أضاف بخصوص إمكانية تدريب زيدان لمنتخب البرازيل:”لا أهتم، عليه أن يفعل ما يريد، هذا ليس من شأني وليس عملي”.

وبعد هاته التصريحات غرد لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على حسابه في “تويتر” قائلا:”زيدان هو فرنسا، نحن لا نعامل الأساطير هكذا”.

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