مبابي يرد بقوة على سخرية رئيس الاتحاد الفرنسي من زيدان

كما أضاف بخصوص إمكانية تدريب زيدان لمنتخب البرازيل:”لا أهتم، عليه أن يفعل ما يريد، هذا ليس من شأني وليس عملي”.

وبعد هاته التصريحات غرد لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على حسابه في “تويتر” قائلا:”زيدان هو فرنسا، نحن لا نعامل الأساطير هكذا”.