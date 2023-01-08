مبابي يرد بقوة على سخرية رئيس الاتحاد الفرنسي من زيدان
بقلم حواز عبد النور
خرج النجم الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، عن صمته ليرد بقوة على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نوال لوغريت.
وقال لوغريت اليوم الأحد لإذاعة “مونتي كارلو”:”لم أقابل زيدان أبدا، ولم نفكر أبدا في الانفصال عن ديدي ديشان وتعيينه”.
كما أضاف بخصوص إمكانية تدريب زيدان لمنتخب البرازيل:”لا أهتم، عليه أن يفعل ما يريد، هذا ليس من شأني وليس عملي”.
وبعد هاته التصريحات غرد لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على حسابه في “تويتر” قائلا:”زيدان هو فرنسا، نحن لا نعامل الأساطير هكذا”.
Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽♂️
— Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023
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