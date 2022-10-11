مبابي يشعر بالخيانة ويتخذ هذا القرار

كشفت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الثلاثاء، عن تدهور علاقة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، بإدارة فريقه باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، نجم البياسجي مبابي، يشعر بأنه تعرض للخيانة من قِبل إدارة الفريق، التي لم تفى بوعودها تجاهه، مثلما تم الإتفاق عليه.

وأضاف المصدر، أن مبابي طلب الرحيل شهر جويلية المنصرم نحو ريال مدريد، الأمر الذي رفضته إدارة البياسجي، وأبدت إستعدادها لتسهيل عملية إنتقاله لأي فريق آخر.

وأكد المصدر، أن كيليان مبابي إتخذ رسميا قرار الرحيل عن صفوف البياسجي بداية من الميركاتو الشتوي المقبل.