مبابي يشيد بالموهبة الجزائرية

أشاد النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بصاحب الأصول الجزائرية، ريان شرقي، لاعب نادي ليون الفرنسي.

ونشر كيليان مبابي، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أشاد من خلالها بريان شرقي، بالنظر لما قدمه في آخر ظهور له، أمام نادي نانت.

وكتب النجم الفرنسي، عن الموهبة الجزائرية، “لا يجب أن تحدثوه عن سنه”، في إشارة منه لموهبته الكبيرة، مقارنة بسنه الصغير.

يذكر أن ريان شرقي (16 سنة)، منح الفوز لناديه ليون، على حساب نانت، بعد أن سجل ثنائية، ومنح تمريرتين حاسمتين، كما تحصل على ضربة جزاء في هذه المباراة.