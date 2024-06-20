كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الخميس، أن نجم منتخب فرنسا، كيليان مبابي، يصارع الزمن للحاق بمواجهة هولندا.

والتي ستلعب غدا الجمعة، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

بعد تعرض نجم منتخب الديكة، لإصابة خطيرة، كسر مستوى الأنف، بعد إحتكاكه مع مدافع المنتخب النمساوي، دانسو، خلال مواجهة الجولة الأولى، للمجموعة الرابعة.

ووفقا لما ذكره موقع ” أر أم سي” الفرنسي، فإن اللاعب مبابي، يُصر على خوض مواجهة منتخب هولندا، غدا الجمعة.

وأوضح المصدر، أن اللاعب مبابي، سافر مع وفد المنتخب الفرنسي، إلى مدينة لايبزيغ الألمانية، تحسبا لمواجهة هولندا، وظهر أمام كاميرات وسائل الإعلام، دون إرتدائه لأي ضمادات على مستوى وجهه، ودون حمل قناع واقي.

كما أكد ذت المصدر، أن كيليان مبابي، أن مبابي، خاض حصة تدريبية يومأمس الأربعاء، بصفة عادية، ولم يبدي أي إنزعاجات من الإصابة، ومن المتوقع أن يخوض اللاعب كذلك حصة تدريبية، اليوم الخميس، مع رفاقه بصفة عادية، على أن يقوم بوضع قناع واقي، في مواجهة هولندا.