مبابي يصدم “باريس سان جيرمان” !

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن الفرنسي “كليان مبابي“، قد أبلغ مسؤولي “باريس سان جيرمان” بقراره النهائي وهو عدم تجديد عقده مع الفريق وأنه سيكمل مشواره إلى غاية جوان 2022 (نهاية عقده) إلا في حال قررت الإدارة بيعه هذا الموسم.

وأكدت ذات المصادر، أن “مبابي” قرر وبصفة نهائية اللعب في “ريال مدريد” سواء هذا الموسم إذا قبلت إدارة البياسجي عرض الملكي أو الانتقال مجانا الموسم المقبل حيث سيكون لاعبا حرا.

يذكر أن فلورنتينو بيريز رئيس “ريال مدريد” أكد في العديد من المناسبات، أن اللاعبين الأفضل خلقوا من أجل اللعب في الفريق الملكي وأن الجميع يعلم ما يمكنه فعله بجلب الأفضل دائما إلى الفريق وأن النادي الملكي جاهز لدفع 100 مليون أورو لخطف مبابي.