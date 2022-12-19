مبابي يعلق بكلمة واحدة على خسارة نهائي مونديال قطر

أدلى النجم الفرنسي كيليان مبابي، بأول تعليق له، عقب خشارته رفقة المنتخب الفرنسي، لنهائي كأس العالم 2022، أمام الأرجنتين.

ونشر مبابي، اليوم الإثنين، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قال فيها: “سنعود”.

كما أرفق النجم الفرنسي، تغريدة هذه، بصورة له حين مغادرته منصة التتويجات لملعب “لوسيل”، وإلى جانبه مجسم كأس العالم.

يذكر أن كيليان مبابي، توج بجائزة بجائزة هداف كأس العالم قطر 2022، بعد تسجيله ثمانية أهداف مع المنتخب الفرنسي.