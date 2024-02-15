مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي رحيله على فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة “ليكيب” كيليان مبابي أعلن إدارة الرئيس ناصر الخليفي عن موعد الرحيل، حيث ستكون الوجهة بشه رسمية صوب ريال مدريد.

وقالت جريدة “لوباريزيان” الفرنسية اليوم الخميس، أن مبابي اتخذ قرارا نهائيا بشأن حمل قميص الميرنغي بداية من الموسم القادم.

كما رحب لاعبو الفريق بالنجم الفرنسي على غرار النجم بيلينغهام الذي قال خلال الندوة الصحفية اليوم “من لا يحب اللعب مع كيليان مبابي”.

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