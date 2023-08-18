مبابي يعود لقائمة البي آس جي في مواجهة تولوز

سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي، عودته لقائمة ناديه باريس سان جيرمان، بمناسبة المباراة التي ستجمعهم بفريق تولوز، لسحاب الليغ1.

ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، قائم اللاعبين المعنيين بهذه المباراة، والتي ضمت اسم مبابي.

وتأتي عودة النجم الفرنسي، بعد غيابه عن مباراة الجولة الأولى أمام لوريان، بسبب مشاكله مع إدارة الفريق، عقب رفضه في وقت سابق تمديد عقده إلى غاية 2025.

يذكر أن باريس سان جيرمان، يحل غدا السبت، ضيفا على نادي تولوز، برسم الجولة الثانية من الليغ1 الفرنسية.