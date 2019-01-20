“مبابي” يفتح الباب للانضمام لـ “ريال مدريد” !

صرح الفرنسي “كليان مبابي” نجم “باريس سان جيرمان” أنه في كرة القدم كل شيء ممكن ولكنه سعيد في الفريق “الباريسي”.

وقال “مبابي” في تصريحات صحفية بعد أن تم سؤاله حول إمكانية انضمامه لريال مدريد:

“كل شيء ممكن في كرة القدم، ولا تعرف ماذا يخبئ لك المستقبل، في الوقت الحالي أنا سعيد في بياسجي”.

وتأتي هذه التأويلات والتصريحات في الوقت الذي يريد “بيريز” رئيس “ريال مدريد” القيام بثورة في الميركاتو الصيفي المقبل.

فكل الأنظار ستكون موجهة لـ “ريال مدريد” في الميركاتو الصيفي خاصة بعد ارتباط العديد من النجوم بالنادي الملكي.

على غرار البلجيكي “إيدين هازارد” والدانماركي “إيركسون” بالإضافة إلى الفرنسي “كليان مبابي”.