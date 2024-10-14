مبابي يفند أخبار “قضية الاغتصاب” ويتهم إدارة بياسجي !

ردّ الدولي الفرنسي كيليان مبابي بقوة على أخبار قناة “أر أم سي” الفرنسية. بشأن اغتصابه فتاة في أحد الفنادق السويدية.

ورد نجم ريال مدريد عبر منصور علىموقع إكس قال فيه: “أخبار كاذبة!!!!، لكنها متوقعة قبل يوم واحد من جلسة الاستماع كما لو كان الأمر صدفة”،

في إشارة إلى تورط ناديه السابق في نشر هذه الأخبار التي تأتي قبل يوم واحد من جلسة الاستماع. في القضية التي رفعها ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان. بخصوص عدم حصوله على جزء من مستحقاته ومكافآت أخرى.

وكان موقع قناة “أر أم سي” نقل تقارير من صحف سويدية تتهم مبابي باغتصاب فتاة في أحد الفنادق بالعاصمة ستوكهولم. حيث نشر خبراً جاء على النحو التالي: “بحسب الصحافة السويدية. فتحت شرطة ستوكهولم تحقيقات بعد شكوى قدمتها امراة بشأن اغتصاب مزعوم وقع في الفندق الذي قضى فيه كيليان مبابي وأقاربه يومين الأسبوع الماضي”.

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