فاز الفرنسي “كليان مبابي”، بجائزة “الغولدن بوي” التي تمنحها صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية بعد تصويت الصحافيين عبر العالم.

وكان “مبابي” قد اكتسح منافسيه، بإحرازه 241 صوتا مقابل 147 صوتا للاعب الفرنسي “ديمبلي”، في حين حصل الإنجليزي “راشفورد” على 76 صوتا.

يذكر أن لاعب “موناكو” السابق، قدم موسما إستثنائيا رفقة فريق “الإمارة” وتألق بشكل كبير في منافسة دوري أبطال أوروبا.

وانتقل “مبابي” في الميركاتو الصيفي إلى “باريس سان جيرمان” على شكل إعارة، قبل أن يتم شراء عقده الموسم المقبل مقابل 180 مليون أورو.

وفيما يلي ترتيب الـ TOP 10 :

كليان مبابي (باريس سان جيرمان)

عصمان ديمبلي (برشلونة)

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

غابريال خيسوس (مانشستر سيتي)

جانوليجي دوناروما (ميلان)

كريستيان بوليسيتش (بروسيا دورتموند)

كاسبر دولبورغ (أجاكس أمستردام)

إيمري مور (سلتا فيغو)

فيديريكو تشيزا (فيورونتينا)

رودريغو بيتنكور (جوفنتوس)

وانضم اللاعب الفرنسي الى قائمة الفائزين بهذه الجائزة والتي تضم العديد من النجوم يتقدمهم “ليونيل ميسي”.