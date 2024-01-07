مبابي يمنح موافقته للانتقال إلى ريال مدريد

حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بنسبة كبيرة، في انتقاله إلى نادي ريال مدريد الاسباني.

وكشف موقع “فوت ميركاتو” اليوم الأحد، عن منح مبابي، موافقته لمسؤولي فريق ريال مدريد، من أجل انضامه لهذا الأخير.

ويأتي هذا بعد محاولات عديدة من مسؤولي النادي الملكي، وعلى مدار سنوات، لخطف النجم الفرنسي، من النادي الباريسي.

وخلق الخبر الذي انفرد به موقع “فوت ميركاتو” جدل واسع لدى الصحافة العالمية، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة من أنصار ناديي باريس سان جيرمان، وريال مدريد.