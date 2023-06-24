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الرياضة

مبابي يوجه رسالة خاصة لميسي بمناسبة عيد ميلاده الـ 36

بقلم فيصل زيان بوزيان
مبابي يوجه رسالة خاصة لميسي بمناسبة عيد ميلاده الـ 36
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وجه نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، رسالة مؤثرة لزميله السابق بالفريق ليونيل ميسي، بمناسبة إحتفال الأحير بعيد ميلاده السادس والثلاثين، الذي يصادف تاريخ اليوم السبت.

ونشر مبابي عبر حسابه الرسمي، على الأنستغرام، في هذه المناسبة، صورة تجمعه بليو ميسي، وكتب:”عيد ميلاد سعيد يا أسطورة، أتمنى لك تقضية أفضل يوم رفقة عائلتك وأصدقائك”.

وأضاف مبابي في تهنئته لميسي:”شكرا لك على السنتين التي قضيناها سويا في باريس، تعلمت منك الكثير كلاعب وزميل وخصم وكرجل”.

وختم كيليان مبابي:”أنا ممتن لك من هذا وحده فقط، وحظ موفق لك في مغامرتك الجديدة”.

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Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

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