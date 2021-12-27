مبابي يُتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لغلوب سوكر

نال النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، المقدمة من جوائز دبي غلوب سوكر، بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي توج بالنسخة 12 من جوائز دبي غلوب سوكر في الحفل الذي أقيم اليوم الأحد بقبة الوصل، في قلب إكسبو 2020 دبي.

وذلك بحضور نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، ضيوف مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جائزة دبي غلوب سوكر، والفائزين بهذه الجائزة الدولية المرموقة.

وحصد مبابي الجائزة متفوقًا على العديد من النجوم أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح وكريم بنزيمة.

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كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، عن التشكيلة المغاربية المثالية لعام 2021، والتي ضمت أربعة لاعبين من المنتخب الوطني.

وتصدر قائد الخضر، ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، هذه التشكيلة، إلى جانب مواطنه يوسف بلايلي.

كما فرض نجم الميلان، اسماعيل بن ناصر، تواجده هو الآخر ضمن هذه التشكيلة، مرفوقا بزميله في المنتخب، رامي بن سبعيني.

كما ضمت هذه التشكيلة المغاربية العديد من النجوم، على غرار المغربي أشرف حكيمي، والتونسي وهبي خزري.

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ويأتي هذا حسب تصويت أطلقه موقع غول بالشراكة مع لعبة فيفا 2022.

وعرف التصويت إكتساحاً لرياض محرز بمجموع أكثر من 19500 صوت بنسبة فاقت الـ58% عن أقرب منافسيه محمد صلاح الذي حل ثانياً بمجموع أكثر من 8300 صوت ونسبة 25%. فيما حل كيليان مبابي ثالثاً من الأصوات بمجموع 2822 صوتاً ونسبة 8% من مجموع الأصوات. فيما أتى أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي بالمركز الرابع برصيد 2767 صوت بنسبة 8%. وفيديريكو كييزا خامساً بـ241 صوتاً بنسبة 1% من التصويت.