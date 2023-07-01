مبابي يُصدر بيانا بشأن مقتل نائل

نشر النجم الدولي الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان، أمس الجمعة، بيانا دعا فيه إلى وقف أعمال الشغب التي تعيشها البلاد، بعد مقتل الشاب ذو الأصول الجزائرية نائل.

وجاء في بيان مبابي، الذي نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:”مثل جميع الفرنسيين، شعرنا بالصدمة بسبب الموت الوحشي للفتى نائل، وأولا وقبل كل شيء، قلوبنا معه ومع عائلته التي نقدم لها خالص التعازي”.

وأضاف مبابي:”بكل تأكيد، لا نستطيع أن نبقى دون وعي بالظروف التي حدثت فيها هذه الوفاة غير المقبولة، “فمنذ هذه المأساة، نشهد تعبيرا عن الغضب الشعبي الذي نفهم جوهره، لكن لا يمكننا تأييد مضمونه”.

وتابع اللاعب:”أتضامن مع الكثيرين مثلي من الأحياء الشعبية، مشاعر الألم والحزن، لكن هذه المعاناة تضاف إلى مساعدة العاجزين في عملية حقيقية لتدمير الذات”.

كما شدد مبابي على ضرورة إيقاف أعمال العنف بالقول:”العنف لن يحل أي شيء حتى بشكل أقل عندما ينقلب ضد من يعبر عنه، إنها مدينتك وممتلكاتكم التي تدمرونها”.

وختم مبابي البيان:”في ظل هذا الوضع المتوتر، لايمككنا أن نبقى صامتين، وضميرنا المدني يدعونا للتهدئة والوعي، وعودة الأمن لأحيائنا هي مسؤولية الأولياء والأشقاء الكبار، لأن العيش سويا الذي عهدناه أصبح مهدد”.

وتوجد العديد من الطرق السلمية للتظاهر والتعبير، والتي يجب أن نستخدم طاقاتنا فيها ونركز عليها، وقت العنف يجب أن ينتهي، لترك المجال للقيام بحداد، وتغليب الحوار، وإعادة تهيئة ماتم تخريبه.