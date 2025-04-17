مباحثات بين سوناطراك و”إكسون موبيل” بهيوستن حول فرص التعاون في مجال الاستكشاف

عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، جلسة عمل مع مسؤولي شركة إكسون موبيل بمدينة هيوستن الأمريكية.تم التطرق خلالها إلى فرص التعاون بين الشركتين في مجال استكشاف النفط والغاز.

واستهلت هذه الجلسة، التي جرت بحضور إطارات مسيرة من سوناطراك، بلقاء جمع السيد حشيشي بنائب الرئيس المكلف بالاستكشاف والفرص الجديدة لإكسون موبيل، جون أرديل. حيث “تطرق الطرفان إلى فرص التعاون بين الشركتين في مجال استكشاف النفط والغاز وسبل تطوير القطاع المنجمي الجزائري”.

كما اجتمعت لجنة متابعة المفاوضات التي تجري بين سوناطراك وإكسون موبيل لتقييم تقدم العمل لتجسيد عقد محروقات بين الشركتين.

وعقب هذا الاجتماع، زار وفد سوناطراك مركز التحكم عن بعد للعمليات التشغيلية لإكسون موبيل. تلته زيارة إلى مركز العمليات ومراقبة انبعاثات الميثان بمدينة هيوستن، أين تم الاطلاع عن كثب -حسب المصدر ذاته- على أنشطة هذين المركزين وعن الحلول التكنولوجية المبتكرة المعتمدة من قبل هذه الشركة.لاسيما فيما يخص الحد من البصمة الكربونية.

وتندرج جلسة العمل هذه في إطار توطيد العلاقات مع إكسون موبيل, وذلك وفقا لاتفاقية المبادئ الموقعة بين الطرفين في 23 ماي2024. والتي تهدف لدراسة الفرص المتاحة قصد تطوير موارد المحروقات في كل من حوض أهنات وحوض قورارة. “مع التركيز على التميز العملياتي, والابتكار التكنولوجي، واحترام البيئة، واعتماد أفضل الممارسات في مجال الاستدامة”.