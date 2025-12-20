إعــــلانات
الوطني

مباحثات ثنائية بين عطاف ووزير الخارجية الغامبي

بقلم م. فيصل
مباحثات ثنائية بين عطاف ووزير الخارجية الغامبي
أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الغامبي، سيريغن مودو نجي.

وجرت هذه المباحثات على هامش مشاركة أحمد عطاف في الدورة الثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية على المستوى الوزاري.

و جدد عطاف بهذه المناسبة تهانيه لنظيره الغامبي على تعيينه مؤخرا على رأس الجهاز الدبلوماسي.

وتباحث الوزيران حول آفاق تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وغامبيا، وكذا أهمية إحياء تقاليد التشاور والتنسيق بين البلدين.

رابط دائم : https://nhar.tv/gwJpu
