مباحثات جزائرية-إسبانية لتعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، هذا الاثنين، كاتب الدولة للشؤون الخارجية والعالمية لدى مملكة إسبانيا، دييغو مارتينيز بيليو، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر بمناسبة افتتاح الطبعة الـــ57 لمعرض الجزائر الدولي، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبمشاركة إسبانيا كضيف شرف.

وقد شكّل هذا اللقاء سانحة متجدّدة لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون والشّراكة التي تجمع الجزائر وإسبانيا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وكذا سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تطرّق الطرفان إلى رزنامة الزيارات وآليات التعاون الثنائية المبرمجة خلال السداسي الثاني من العام الجاري، وتبادلا الرؤى حول أبرز قضايا الساعة الاقليمية والدولية.