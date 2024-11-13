مباحثات جزائرية-إيفوارية في مجالات البحث والاستكشاف عن المحروقات 

تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزير المناجم والبترول والطاقة في جمهورية كوت ديفوار، مامادو سانكافوا كوليبالي، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.

وحسب بيان الوزارة، فقد ناقش الطرفان حالة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها ولا سيما في مجال الطاقة والمناجم.

كما استعرض الوزيران فرص التعاون بين البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات. حيث نوه الوزير الإيفواري بالخبرة التي يمكن أن تقدمها الجزائر، من خلال سوناطراك. في مجالات البحث والاستكشاف عن المحروقات (المنبع والمصب)، وتطوير الحقول، والتكرير، وإنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المسال، ونقل وتوزيع المواد البترولية، وكذلك في المجال التنظيمي والتكوين.

كما تطرق الجانبان إلى فرص التعاون في مجال إنتاج ونقل الكهرباء، وكذا الصيانة وصناعة المعدات الكهربائية،. والتكوين وتبادل الخبرات في هذه المجالات بين سونلغاز والشركة الإيفوارية للكهرباء، والعمل على تطوير الشبكة الكهربائية الإفريقية.

كما أشار الطرفان الى أهمية تعزيز علاقات التعاون في مجال المناجم، لا سيما البحث والاستغلال والإنتاج وتحويل الموارد المنجمية. راغبين في رؤية تطوير المشاريع الواعدة التي تشجع على تبادل الخبرات ونقل المعرفة الإيفوارية في هذا المجال.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لوضع اللمسات الأخيرة والانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم المُحضرة من طرف فريق العمل المشترك التي ستوقع في الأيام القليلة القادمة.

وتقدم الوزير الإيفواري، بهذه المناسبة، بدعوة سوناطراك وشركات القطاع للمشاركة في الصالون الدولي للموارد الاستخراجية والطاقوية SIREXE. المزمع عقده بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان في الفترة من 27 نوفمبر إلى 2 ديسمبر القادم.