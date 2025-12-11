مباحثات جزائرية-تونسية حول تحسين شبكة الطرق بين البلدين 

أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الخميس، مقابلة مع وزير التجهيز والإسكان التونسي، صلاح الزواري.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية الجماعات المحلية والنقل، جاءت هذه المقابلة التي تعد الثالثة بطلب من صلاح الزواري.

وتمحورت حول المواضيع المتعلقة بتطوير المنشآت الطرقية وتحسين شبكة الطرق البينية بين البلدين.

كما تم الاتفاق على استكمال المقاطع الطرقية الحالية قيد الإنجاز والدراسة بهدف تنمية المناطق الحدودية. وكذا ترقية وعصرنة المعابر الحدودية بين البلدين.

بالإضافة إلى استحداث ممر اقتصادي تجاري لربط الجزائر وتونس. وتفعيل عمل اللجنة الفنية المشتركة للتعاون في مجال تطوير الطرقات، بالتنسيق بين وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الجزائرية ونظيرتها وزارة التجهيز التونسية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على متابعة كافة ملفات التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق مع وزارة الأشغال العمومية والقطاعات المعنية.