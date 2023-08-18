مباحثات “جزائرية صينية” لترقية الإستثمارات وتعزيز التجارة البينية

بحث وزير المالية، لعزيز فايد، مع سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي جيان. سبل ترقية الإستثمارات وتعزيز التجارة البينية.

وحسب بيان لوزارة المالية، فقد شكّل اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة فرصة لاستعراض واقع العلاقات الإقتصادية والمالية الثنائية والسبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها أكثر فأكثر. مبرزا العلاقات الثنائية التاريخية المميزة والشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين.

وتطرّق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى مخرجات الزيارة التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى الصين شهر جويلية الماضي. والتي أعرب خلالها رئيسا البلدين عن إرادتهما الراسخة في تعزيز العلاقات القوية بين الجزائر والصين وترقية التعاون الإقتصادي الثنائي.

كما أكد الجانبان على المجالات ذات الإهتمام المشترك سيما ترقية الإستثمارات وتعزيز التجارة البينية فضلا عن التعاون في قطاعي المنشآت والتنمية. وتمّ التركيز بشكل خاص على تمويل المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الكبرى. على غرار استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات والفوسفات المدمج بشرق البلاد وميناء الوسط والسكك الحديدية.

كما نوّه الوزير فايد بمساهمة المؤسسات الصينية في تطوير الإقتصاد الجزائري. معربا عن أمله في مشاركة أكبر لهذه الشركات في السوق الجزائرية سيما من خلال الإستثمار.

من جانبه أعرب سفير الصين بالجزائر، عن إرتياحه لجودة العلاقات القائمة بين البلدين. مجددا إلتزام بلاده المتواصل من أجل تنويع أكبر للتعاون الجزائري الصيني. سيما في ميادين البنوك والمنشآت والرقمنة”.

وخلص بيان الوزارة إلى التأكيد بأن الجانبين إتفقا على مواصلة الحوار والمبادلات حول المسائل ذات الإهتمام المشترك بشكل يفضي إلى شراكة مربحة للطرفين.