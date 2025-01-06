مباحثات جزائرية-صينية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، وفداً من الشركة الصينية “لونجي LONGI”، بقيادة نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى، آمي ليو، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة.

وحسب بيان الوزارة، تركزت المباحثات خلال هذا اللقاء على استعراض سبل تعزيز التعاون والشراكة بين شركات القطاع وشركة “لونجي”، خاصة في مجالات تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة.

وتمّ التطرق إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، وتخزين الطاقة في الجزائر.

وأكد كاتب الدولة، بهذه المناسبة، على أهمية تعزيز علاقات التعاون مع شركة “لونجي”، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتطوير الهيدروجين الأخضر، إذ تمثّل هذه المجالات دعامة أساسية لاستراتيجية الجزائر في تحقيق التحول الطاقوي وضمان الأمن الطاقوي، من خلال اعتماد الطاقات النظيفة والمتجددة.

وأشار اللقاء كذلك إلى أهمية تطوير التكنولوجيا وتوسيع نطاق التعاون مع شركة “لونجي”، مع دراسة جدوى توطين صناعة الخلايا والألواح الشمسية في الجزائر.

كما تم استعراض إمكانية جعل الجزائر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير معدات صناعة الطاقات المتجددة نحو الأسواق الإفريقية والعالمية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية للطاقة الشمسية واستخدام تقنيات متطورة لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

ومن جهتها، أعربت، آمي ليو، عن رغبة شركة “لونجي” في تعزيز حضورها واستثماراتها في الجزائر. مشيرة إلى أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والهيدروجين الأخضر.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة “لونجي” تعدّ واحدة من أبرز الشركات العالمية في تصنيع منتجات الطاقة الشمسية. تأسست في عام 2000 ويقع مقرها الرئيس في مدينة شيان بالصين.

وتركز الشركة على إنتاج خلايا وألواح شمسية عالية الكفاءة، وتشتهر بابتكاراتها التكنولوجية في هذا المجال، خصوصًا في استخدام السيليكون الأحادي البلورية.