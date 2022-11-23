مباحثات جزائرية ـ أرجنتينية في مجال الطاقة

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، وكيل الوزارة الأرجنتيني للعلاقات الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف، راميرو أوردوكي، بحضور سفير الأرجنتين بالجزائر.

وحسب بيان وزارة الطاقة، فقد استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون بين الجزائر والأرجنتين في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها.

وأشاد الطرفان بالعلاقات الممتازة بين البلدين، وأعربا عن اهتمامهما بتعزيز العلاقات الثنائية في مجال المحروقات والطاقات الجديدة والمتجددة والطاقة النووية.

كما ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم. وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب وزير الطاقة والمناجم عن رغبته في رؤية مشاركة شركات التعدين الأرجنتينية في تطوير مشاريع منجمية جديدة في الجزائر.

وأعلن أوردوكي من جهته أن بلاده ترغب في الاستفادة من التجربة الجزائرية، من خلال سوناطراك، في عدة مجالات، لا سيما في مجال نقل المحروقات عبر الأنابيب