مباحثات جزائرية- فرنسية حول التعاون في المحروقات والمناجم وتمويل المشاريع الصناعية
استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الجمعة، رئيس جمعية فرنسا-الجزائر. والمدير العام لشركة الاستثمار الخاص “أرديان”.
وحسبما أفاد به بيان للوزارة “استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الجمعة، بمقر دائرته الوزارية. رئيس جمعية فرنسا-الجزائر أرنو مونتبورغ والمدير العام لشركة أرديان، رئيس مركز الأبحاث ‘كاب مينا’، فرانسوا توازي.
وتركزت المباحثات حول آفاق التعاون في المجال التكنولوجي المحروقات والمناجم وإمكانيات تمويل المشاريع الصناعية.
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استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الرئيس التنفيذي للمجمع الفرنسي أنجي، كاثرين ماكغريغور، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار.
وحسبما أفاد به بيان للوزارة، امس الخميس، فقد استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين مجمعي سوناطراك وأنجي، والآفاق المستقبلية للاستثمار في مشاريع هيكلية في مجال الطاقة بالجزائر لاسيما في مجال المحروقات الكهرباء والطاقات المتجددة.
كما رحب الطرفان بالثقة والتفاهم الجيد اللذين تتميز بهما العلاقة بين سوناطراك وإنجي” حسب ذات البيان.
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كما إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، سفير الجمهورية اللبنانية بالجزائر، محمد حسن.وكذا سفير الجمهورية الإندونيسية بالجزائر، شالياف أكبر تجاندرانينغرات.
وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد إستعرض الوزير عرقاب مع السفير اللبناني حالة علاقات التعاون الأخوية بين البلدين. وكذلك فرص التعاون في مجالات الطاقة والمناجم لاسيما إنتاج الكهرباء وتسويق المنتجات البترولية. كما تم الاتفاق في نهاية الجلسة على تنظيم لقاءات بين شركتي سوناطراك وسونلغاز مع نظيراتها اللبنانية.
وأضاف البيان، أنه و خلال لقاء الوزير عرقاب مع السفير الإندونيسي، بحث الطرفان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين. لاسيما في مجال المحروقات من خلال أنشطة شركة النفط الإندونيسية بيرتامينا في الجزائر. كما أشاد الجانبان بهذه المناسبة بالعلاقات التقليدية والتاريخية القائمة بين البلدين.
و شدّد الطرفان -يضيف البيان- على “ضرورة تكثيف التعاون في مجال الطاقة واستكشاف فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للإستثمار في المشاريع الهيكلية في الجزائر. لاسيما في مجال تطوير قدرات إنتاج المحروقات والبتروكيماويات وتحلية مياه البحر.
كما دعا وزير الطاقة والمناجم، شركة بيرتامينا لتوسيع نشاطها في الجزائر. في إطار القانون الجديد للمحروقات. بالأخص في مجال البحث وتطوير الحقول
وأضاف نفس المصدر، أن الطرفان ناقشا فرص التعاون والإستثمار في القطاع المنجمي في الجزائر. حيث أعرب الوزير عرقاب عن رغبته في رؤية مشاركة الشركات المنجمية الإندونيسية في تطوير مشاريع منجمية جديدة في الجزائر. مع تبادل الخبرات والمعرفة الإندونيسية في هذا الشأن.
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