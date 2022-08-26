مباحثات جزائرية- فرنسية حول التعاون في المحروقات والمناجم وتمويل المشاريع الصناعية

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الرئيس التنفيذي للمجمع الفرنسي أنجي، كاثرين ماكغريغور، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، امس الخميس، فقد استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين مجمعي سوناطراك وأنجي، والآفاق المستقبلية للاستثمار في مشاريع هيكلية في مجال الطاقة بالجزائر لاسيما في مجال المحروقات الكهرباء والطاقات المتجددة.

كما رحب الطرفان بالثقة والتفاهم الجيد اللذين تتميز بهما العلاقة بين سوناطراك وإنجي” حسب ذات البيان.

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