مباحثات جزائرية فرنسية في المجال الإقتصادي

استقبل والي ولاية سطيف ” محمد أمين درامشي ” بمقر ديوان الولاية سفير الجمهورية الفرنسية بالجزائر، ” فرانسوا غوييت ” الذي يقوم بزيارة إلى ولاية سطيف وهذا بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي.

وحسب بيان مصالح ولاية سطيف، فإن اللقاء كان فرصة للطرفان لتبادل وجهات النظر من خلال استعراض آفاق التعاون وترقية العلاقات لاسيما في المجال الإقتصادي، أين عرض الوالي الإمكانيات المتاحة على مستوى الولاية باعتبارها قطبا صناعيا، تجاريا، فلاحيا وسياحيا بامتياز، بما يعزز فرص الشراكة والاستثمار في جميع المجالات.