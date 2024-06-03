مباحثات جزائرية فرنسية في مجال التوثيق

استقبل عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام، ورئيس الـمجلس الأعلى للتوثيق اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، صوفي صابو بارسي رئيسة المجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي.

وحسب بيان وزارة العدل، فقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين هيئتي التوثيق بالبلدين، لاسيما في مجال التكوين وعصرنة مكاتب التوثيق تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى رقمنة جميع الخدمات العمومية.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الزيارة التي تقوم بها رئيسة المجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي والوفد المرافق لها للجزائر في الفترة من 2 إلى 5 جوان 2024، بغرض تفعيل إتفاقية التعاون بين الغرفة الوطنية للموثقين والمجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي.