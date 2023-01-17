مباحثات جزائرية فرنسية في مجال الصناعة الصيدلانية

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، هذا الثلاثاء فراسوا غوييت سفير الجمهورية الفرنسية بالجزائر .

وحسب بيان الوزارة، فقد سمحت المحادثات ، التي تندرج في إطار تعزيز الشراكة الجزائرية الفرنسية، بدراسة مدى تقدم التعاون الثنائي و كذا آفاق تعزيزه في مجال الصناعة الصيدلانية ، استعدادا لانعقاد اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية الجزائرية الفرنسية task force المقرر عقده بتاريخ 25 جانفي بالجزائر وكذا تحضيرا للدورة المقبلة للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتعاون الاقتصادي COMEFA في مارس المقبل في باريس.

وأوضح المصدر نفسه، بأن اللقاء شكل فرصة لكلا الطرفين للتعبير عن استعدادهما لدعم الشراكة الثنائية و تشجيعها ،لا سيما من خلال إعادة تفعيل وتعزيز المشروع المشترك بين صيدال و سانوفي، من خلال توسيع و تنويع نطاق المواد الصيدلانية المنتجة و المجلات العلاجية المختصة، و في هذا الاطار، أكد الوزير مجددًا رغبة الجزائر في رؤية مجمع سانوفي يحترم التزاماته ويشرع في الآجالالمتفق عليها في عملية تصنيع الأنسولين بنمط إنتاج كامل

كما دار الحديث حول ضرورة إعادة توجيه الاستثمارات الفرنسية نحو مشاريع إنتاج ذات قيمة مضافة عالية مع نقل التكنولوجيا وتوقعات التصدير نحو الأسواق الأفريقية.

وأخيرا، اتفق الطرفان على تنشيط التعاون المؤسسي الجزائري الفرنسي من خلال استئناف المناقشات لتوقيع مذكرتي تفاهم. الأولى بين وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية ووزارة الصحة الفرنسية. والثانية بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية (ممكن) والوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية (ANSM) لتشجيع ودعم التعاون بين المؤسسات الصيدلانية المختلفة في كلا البلدين