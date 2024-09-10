مباحثات جزائرية قطرية للتعاون في 3 مجالات

تباحث وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، مع مستشار مجلس إدارة الشركة القطرية “بلدنا”، علي العلي، سبل التعاون في ثلاث مجالات.

وحسب بيان للوزارة، فقد إستقبل مرابي، مسؤول الشركة القطرية المختصة في الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان والعصائر، علي العلي. كما تطرق مع ضيفه إلى “توفير اليد العاملة المؤهلة في الشعب المهنية للفلاحة وصناعة الأغذية الزراعية والصناعات التحويلية”. وناقش الطرفان “آليات العمل المشترك فيما يخص حاجيات المشروع المشترك بين الشركة ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية. لإنتاج الحليب المجفف على مستوى ولاية أدرار”.

وتناولا ذلك من ناحية التخصصات وإمكانيات المؤسسات التكوينية التي ستتكفل بذلك وكيفية تدعيمها. بالإضافة كذلك إلى أشكال التكفل بطالبي التكوين في هذه المجالات”. و”إعداد البرامج المتعلقة بهذه التخصصات”.

يُشار إلى أنّ مشروع إنتاج الحليب المجفف، خُصّص له مساحة 117 ألف هكتار بقيمة إستثمار تقدر بـ 3.5 مليارات دولار، وانطلق بحر الأسبوع الماضي ببلدية تموقطن بدائرة أولف في ولاية أدرار.