مباحثات جزائرية-كندية لتعزيز التعاون بشأن الجالية الوطنية بالخارج

استقبل اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، سفيرة كندا بالجزائر، روبن لين ويتلوفر.

وحسب بيان الوزارة، فقد سمح هذا اللقاء باستعراض سبل وآفاق تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الصلة بالجالية الجزائرية المقيمة بكندا.

وبهذه المناسبة تمت الإشادة بالإسهامات الإيجابية لجاليتنا في كندا وما تحظى به نخبها وكفاءاتها من تقدير واحترام كبيرين، حيث تم الاتفاق على تعزيز آليات التشاور الثنائي لدعم دورها البناء كجسر للتعاون، بما يخدم المنفعة المتبادلة للبلدين.