مباحثات جزائرية-كونغولية لإقامة شراكات صناعية مثمرة

استقبل وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، وزير التعاون وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجمهورية الكونغو، دينيس كريستيل ساسو نغيسو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تمتد من 20 إلى 22 جويلية 2026، على رأس وفد كنغولي هام.

وجرى هذا اللقاء بحضور سفير جمهورية الكونغو لدى الجزائر، وإطارات من وزارة الصناعة، والمدراء العامين لكل من مجمع صناعة الإسمنت GICA، والمجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية AGM، ومجمع الكهرباء الجزائر Elec El Djazair، إضافة إلى ممثل عن مجمع مدار (MADAR).

وحسب بيان للوزارة، شكّل هذا اللقاء فرصة هامة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير التعاون الثنائي، لا سيما في المجال الصناعي والتجاري، حيث تم التطرق إلى إمكانيات إقامة شراكات عملية ومثمرة، ترتكز على مبدأ المنفعة المتبادلة وتثمين القدرات المتاحة لدى البلدين. خاصة في بعض الشعب الاستراتيجية على غرار صناعة مواد البناء، وصناعة الحديد والصلب، والصناعات الكيماوية، والصناعات الميكانيكية.

كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من التجربة الجزائرية في تطوير القاعدة الصناعية، وضرورة تعزيز نقل الخبرة والمعرفة وتكثيف التبادلات التقنية بين المؤسسات، بما يخدم مسار التكامل الإفريقي و التعاون جنوب جنوب.