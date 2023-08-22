مباحثات في جوهانسبورغ لتعزيز التبادلات التجارية بين الجزائر وجنوب افريقيا

أجرت، اليوم الثلاثاء، بجوهانسبرغ، رئيسة ديوان وزير التجارة وترقية الصادرات سهيلة عبلاش رفقة المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير” صافكس” كريم بوقادوم ، مباحثات مع المديرة العامة للتجارة والصناعة والاستثمار بوزارة التجارة والصناعة لجنوب افريقيا.

وذلك على هامش القمة الـ15 لمجموعة “بريكس” التي تستضيفها جنوب افريقيا.

وحسب بيان وزارة التجارة، فلقد تم خلال هذا اللقاء وضع ورقة طريق، لتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين خاصة مع تعزيز الخط الجوي الحزائر – جوهانسبرغ.

بالإضافة إلى دراسة مذكرة التفاهم بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونظيرتها في جنوب افريقيا، للإسراع في تأسيس مجلس رجال الأعمال، مع تحديد قوائم المنتجات التي سيتم التبادل التجاري فيها كمرحلة أولى.

وتناول اللقاء أيضا مجالات التعاون بين البلدين، خاصة في اطار الاستثمار المباشر، حيث تم استعراض عدة مجالات كقطاع غيار السيارات التي تمتلك فيها جنوب افريقيا مقومات واعدة.

كما عقدت رئيسة الديوان، عدة لقاءات مع مسؤولين من جنوب افريقيا، تمحورت حول سبل تعزيز جسور التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين، من خلال تعزير المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المنظمة في الجزائر وجنوب افريقيا.

وفي هذا الإطار ، سيتم تنظيم زيارة عمل لمتعاملين اقتصاديين من جنوب افريقيا ، لزيارة الطبعة الـ31 لمعرض الانتاج الجزائري المزمع تنظيمه شهر ديسمبر القادم ، بهدف الاطلاع على مختلف المنتجات والصناعات الجزائرية.