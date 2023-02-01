مباحثات لترقية التعاون بين البرلمان الجزائري والإنديني

استقبل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، غلوريا فلوريس رئيسة البرلمان الأنديني وعضو مجلس الشيوخ الكولومبي.

وجدد رئيس المجلس، خلال هذا اللقاء، تقديريه لتلبية فلوريس دعوة البرلمان الجزائري. لحضور أشغال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وأكد أن حضور البرلمان الإنديني أضاف زخما لنوعية التمثيل ووزنا معتبرا لمخرجات الأشغال.

وعلى صعيد آخر، تباحث المسؤولان سبل الرقي بمستوى التعاون بين البرلمان الجزائري والإنديني. وسبل صياغة خطة مشتركة تمكن برلماني الهيئتين من التنسيق في شتى المحافل. للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب والقيم الإنسانية السامية وكذا دعم الجهود الرامية لمواجهة تحديات ضمان التنمية والرفاهية لكافة الأمم.