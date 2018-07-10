مبادرة الإستطلاع البحري عن الحيتان تنطلق الخميس في العاصمة

سيتم إطلاق عملية تحليق جوي على المياه الخاضعة للوصاية الوطنية يوم الخميس القادم انطلاقا من ولاية الجزائر.

في إطار اتفاق حماية الحيتان في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المحادية (اكوبامس).

واوضح بيان لوزارة الفلاحة ان هذا المشروع الاقليمي، الاول من نوعه المسمى “اكوبامس مبادرة استطلاع” ( Accobams Survey Initiative ).

يهدف الى وضع برنامج متابعة مدمج ومنسق للحيتان “الدلافين والحوت ” والذي سيساهم في الحفاظ بشكل افضل على هذه الثديات البحرية وموطنها.

كما تساهم هذه المبادرة وهي الأولى على مستوى البحر الأبيض المتوسط في تحقيق الهدف 14 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة.

المتعلق بالمحيطات وايضا الخطة الاستراتيجية “ا يشي” للاتفاقية حول التنوع البيولوجي.