مبادرة الجزائر تضع مدة 6 أشهر لبلورة حل لأزمة النيجر

قال وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أن مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لحل سياسي لأزمة النيجر، تضع مدة 6 أشهر لبلورة الحل السياسي والسلمي لأزمة هذا البلد.

وأورد الوزير عطاف، في ندوة صحفية نشطها مساء اليوم الثلاثاء، أن المبادرة ستشرف عليها شخصية مدنية توافقية.

وأوضح الوزير، أن المبادرة الجزائرية تقوم على عدم شرعية التغييرات الأخيرة في النيجر وسيتم عرضها على المجتمع الدولي.

كما تحمل المبادرة ضمانات لكل الأطراف وستعرضها الجزائر على المجتمع الدولي لحشد الدعم لها.

وحول هندسة الحل السياسي التي اقترحته الجزائر، قال وزير الخارجية أحمد عطاف، أن الحل السياسي في المنطقة لا يمكن القيام به بصفة أحادية الجانب. مشيرا إلى أن الأمر يكون بالمشاورات وتبادل الآراء.

وقال الوزير أن هدف التحركات التي تقوم بها الجزائر هو إيجاد وصفة لحل الأزمة تكون من صنع النيجيريين وأصدقائهم وشركائهم الذين يريدون الخير لهم.

وأضاف الوزير أنها ليست المرة الأولى التي تدخل فيها الجزائر في وساطة لحل مشكل مثل هذا.