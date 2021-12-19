مبادرة الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بعد نهاية مباراة الجزائر-تونس

خطفت الجماهير الجزائرية الأضواء بقوة خلال بطولة كأس العرب التي احتضنتها قطر. وذلك من خلال تصرف رائع قامت به بعد مباراة الجزائر وتونس التي جرت سهرة أمس السبت، وانتهت بفوز “المحاربين” بثنائية نظيفة من توقيع أمير سعيود وياسين براهيمي.

وقامت الجماهير الجزائرية بعد نهاية المباراة التي جرت على ملعب البيت في قطر. بتنظيف مدرجات الملعب في تصرف حضاري لاقى استحسان وإعجاب الحضور، فضلاً عن متابعي البطولة.

كما أظهرت الصور والتي انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام العشرات من المشجعين بحملة تنظيف واسعة للمدرجات. التي كانوا يشغلونها عند إجراء المباراة. إذ قاموا برفع الزجاجات الفارغة وبقايا الطعام ووضعها في أكياس بلاستيكية، ووضعها خارج المدرجات.

وعلقت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على المبادرة “جانب من الجمهور الجزائري الحاضر في الملعب. يقوم بتنظيف مدرجات ملعب البيت بعد نهاية المقابلة والفوز بكأس العرب”.

وتابعت “كل الشكر والتقدير على المبادرة النبيلة الدراجة الخضراء دائما في الموعد إنها الرياضة في خدمة البيئة والمواطنة يا سادة”.

‫ورفع، سهرة أمس، قائد المنتخب الوطني، رايس وهاب مبولحي، كأس العرب في ملعب “البيت”. وسط أجواء احتفالية كبيرة وصور رائعة. كانت بمثابة مسك الختام لمشوار منتخب وعد بالعودة بالكأس إلى الجزائر ووفى بوعده.

‫كما توّج المنتخب الجزائري بكأس العرب قطر 2021، عقب فوزه في المباراة النهائية على المنتخب التونسي، بهدفين من دون رد. في مباراة انتهى وقتها الأصلي على نتيجة التعادل السلبي. وسجل الهدف الأول أمير سعيود في الشوط الإضافي الأول، وتحديدا في د 99. في حين وقع براهيمي الهدف الثاني في آخر لحظة من المباراة في د 125.

وقد هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المنتخب على تتويجه بكأس العرب قطر 2021، على حساب المنتخب التونسي بثنائية نظيفة.

وقال الرئيس تبون في تغريدة له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. “مبروك يا أبطال العرب.. الله يفرحكم كيما فرحتونا”.

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