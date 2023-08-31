مبادرة الرئيس تبون لحل أزمة النيجر.. عطاف يسلم نسخة منها لسفيرة نيجيريا بالجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،أحمد عطاف، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، سفيرة جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى الجزائر.

والتي تترأس بلادها حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، وكذا مجموعة من سفراء الدول الأعضاء في ذات المنظمة، شملت كلا من السنغال وكوت ديفوار وغينيا بيساو.

ويأتي هذا اللقاء في إطار ترقية المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لضمان حل سياسي وسلمي للأزمة القائمة في جمهورية النيجر،

وبهذه المناسبة، سلَّم الوزير أحمد عطاف لضيوفه نسخاً من مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون، وأمدّهم بشروحات حول أهم عناصرها ومرتكزاتها وأهدافها.

كما شدّد في ذات السياق، على رغبة الجزائر في العمل بالتنسيق التّام مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لتعزيز فرص الحل السياسي السلمي للأزمة في النيجر واستبعاد أخطار اللجوء لاستعمال القوة، بما يحفظ السلم والأمن والاستقرار في النيجر وفي المنطقة برمتها.