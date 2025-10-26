مبادرة “خضراء بإذن الله”.. غرس أكثر من 1.3 مليون شجرة

تم غرس أزيد من 1.3 مليون شجرة، خلال الحملة الوطنية للتشجير التي تم تنظيمها أمس السبت عبر كل التراب الوطني، من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

و أوضح المدير العام للغابات، جمال طواهرية، في لقاء مع الإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، أن هذه الحملة الوطنية التي نظمت بالتعاون مع جمعية “الجزائر الخضراء”، تجاوزت الهدف المسطر له وهو مليون شجرة، ليصل عدد الأشجار المغروسة إلى 1،390 مليون شجرة من مختلف الأصناف، بما في ذلك الأشجار المثمرة على غرار أشجار الزيتون، الفستق والخروب، بما يتوافق مع الطابع الجغرافي لكل منطقة.

وتم تحقيق هذا الرقم بفضل الهبة الكبيرة للمجتمع بمختلف شرائحه، حسب المدير العام الذي أشار في هذا السياق إلى أن الإقبال المكثف في العديد من نقاط الغرس دفع إلى استغلال مساحات إضافية.

ودعا طواهرية، بهذا الخصوص، جميع المعنيين، لاسيما المجتمع المدني، إلى متابعة نقاط الغرس من خلال السقي المنتظم للشجيرات، قصد ضمان نموها وبالتالي النجاح الفعلي للحملة.

وبعد أن ذكر بأهمية هذه الحملة في توسعة المساحات الغابية وإعادة تأهيل المساحات المحروقة ومواجهة ظاهرة التصحر. لفت المدير العام للغابات إلى أن الحملة ستتواصل إلى غاية 21 مارس المقبل.

وعن عمليات التشجير بالسد الأخضر، أوضح طواهرية أن آخر الحصيلة تظهر بلوغ 26 ألف هكتار تم تشجيرها، مع نسبة نجاح تقارب 98 بالمائة. وهذا بفضل تضافر جهود مختلف الأطراف المعنيين والاستعانة بالمختصين في المجال.

وأضاف بأن الجهود متواصلة لتحقيق الهدف المسطر في آفاق 2030 وهو غرس 400 ألف هكتار.

وفي رده على سؤال يتعلق بالحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. أوضح طواهرية أن مصالحه سجلت منذ بداية الحملة في شهر ماي الماضي 880 بؤرة حريق على المستوى الوطني بانخفاض قدره 80 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية. وهي -بحسبه- “نتيجة جد ايجابية”.

ومست هذه الحرائق 4090 هكتار، من بينها 900 هكتار من المناطق الغابية، 200 ألف هكتار من أراضي الأشجار المثمرة. فيما تتوزع الباقية على الأحراش والأدغال.