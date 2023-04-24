مبادرة دولية لجمع طرفيّ الصراع في السودان

ذكر مسؤول أمريكي لـ “سكاي نيوز عربية”،في حديث عبر الهاتف، أن وفدا دبلوماسيا مشتركا. يضم ممثلين عن وزارات الخارجية الأميركية والسعودية والإماراتية والمصرية والاتحادين الأفريقي والأوروبي. يجري اتصالات الآن بهدف إطلاق وساطة حوارية، تستضيفها الرياض في الاسابيع المقبلة لجمع طرفيّ الصراع في السودان.

وتسعى جهود الوساطة، وفق المصدر، لجمع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو في لقاء بالعاصمة السعودية الرياض خلال أسابيع.

ورفض المسؤول الأميركي في واشنطن، الافصاح عن تفاصيل خطة التسوية السياسية المقترحة. إلا أنه أصرّ على أن الاطراف الخارجيين العاملين على إطلاق مبادرة حلّ سياسي، يشترطون وقفا كاملا لاطلاق للنار.

وعن موعد وتفاصيل المبادرة الحوارية، ختم المسؤول ان الاعلان قد يصدر عن السعودية في الأيام الآتية.

وكانت المسؤولة في البيت الابيض ريبيكا فارمر قد صرّحت لـ “سكاي نيوز عربية” قبل أيام. أن ثمة قلقا لدى الادارة الأميركية أن تستغل جماعات متطرفة الوضع الفوضوي في السودان لإيجاد ملاذ آمن لها.