مبادرة علم في كل شرفة.. توزيع 1500 علم جزائري

أطلقت بلدية الجزائر الوسطى، مبادرة رفع العلم الوطني في الشرفات والمنازل بمناسبة الاحتفال بستينية الاستقلال.

كما كشف نائب رئيس مكلف بالإدارة والمالية ببلدية الجزائر الوسطى قاضي عبد الحميد، للإذاعة الوطنية، عن توزيع 1500 علم على المواطنين. خاصة المتواجدين بالشوارع الرئيسية للعاصمة كشارع كريم بلقاسم، ديدوش مراد، زيغود يوسف.

في حين، ثمن المواطنون مبادرة وضع العلم الوطني على الشرفات، واعتبروه رمزا للاستقلال، الحرية، الافتخار والاعتزاز.