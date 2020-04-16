مبادرة لتوصيل المشتريات للمرضى والمسنين في تلمسان

أطلقت جمعية نشاطات الشباب عبد المومن بن علي بتلمسان، مبادرة للتوصيل المجاني للمشتريات لفائدة المرضى والأشخاص المسنين.

وحسبما علم اليوم الخميس من رئيس الجمعية، محمد محجوب، لدى وكالة الأنباء، انطلقت المبادرة بعد إقرار الحجر الجزئي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف ذات المتحدث، أن هذه المبادرة، تهدف إلى تجنب خروج المصابين بأمراض مزمنة والأشخاص المسنين من المنزل لاقتناء احتياجاتهم الضرورية.

وتم تجنيد لهذه المبادرة، 13 شابا من الجمعية عبر مختلف أحياء بلدية ندرومة، لتقديم يد العون لهؤلاء الأشخاص.

ويأتي ذلك، من خلال التسوق لاقتناء كل المستلزمات الضرورية لهؤلاء الأشخاص، وتوصيلها مجانا لهم.

وقامت ذات الجمعية في إطار العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان، بجمع 850 قفة من مختلف المواد الغذائية، ويرتقب توزيعها خلال الأيام الأولى لشهر الصيام على العائلات المعوزة لبلدية ندرومة.