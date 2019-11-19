مبادرة “5+5 دفاع” تناقش الطب الإستعجالي في الأزمات

يناقش أعضاء من مبادرة “5+5 دفاع”، يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، موضوع الطب الإستعجالي المخصص للدعم الصحي في الأزمات، بالنادي الوطني للجيش، في بني مسوس.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، شارك في هذا النقاش، الدول الأعضاء في المبادرة “5+5 دفاع” من الجزائر، وتونس، والمغرب، وليبيا، وموريتانيا، وايطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، والبرتغال ومالطا.

وعرفت هذه الفعاليات، التي أشرف على افتتاحها قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، مشاركة أطباء ومختصين عسكريين.

وناقش المشاركون الإجراءات التطبيقية التي تسمح بصياغة مقاربة مشتركة تهدف إلى تحديد الإجراءات الواجب إتخاذها، في مختلف المجالات المتصلة بتقديم الدعم الصحي أثناء حدوث الأزمات.

وكذا تأمين مستوى عالي من التنسيق، أثناء تسيير الحالات الإستعجالية.

كما يشكل هذا الفضاء فرصة للأطباء العسكريين من الدول الشريكة في المبادرة، اكتساب الخبرات من خلال المحاضرات المقدمة من طرف مختصين في مجال الطب الإستعجالي خلال الأزمات.