مبادلة الإماراتية تبيع حصتها لناتورجي الإسباني وسوناطراك

اتفقت شركة سوناطراك مع مجموعة ناتورجي إنرجي الإسبانية، على شراء حصة صندوق مبادلة للإستثمار الإماراتي.

كشفت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، عن شراء سوناطراك و مجموعة ناتورجي إنرجي الإسبانية لخط أنابيب ميدغاز، الذي ينقل الغاز الطبيعي من الجزائر نحو إيطاليا.

وتقدر قيمة الصفقة 1.9 مليار يورو، حسب ذات المصدر.

وستكون سوناطراك عقب هذه الصفقة، المساهم الرئيسي بحصة 51 في المائة.

في الوقت الذي ستتحصل ناتورجي، على نسبة الحصة المتبقية المتمثلة في 49 في المائة.

كما قالت نفس الوكالة، أن شركة ناتورجي ستدفع 445 مليون يورو لمبادلة، مقابل حصة 34 في المائة.

وأشارت شركة ناتورجي، أنها تتوقع إغلاق الصفقة نهاية شهر مارس 2020.

واكدت ذات الشركة أن الحصة يجب أن تدفع ارباحا سنوية للمساهمين، بأكثر من 130 مليون يورو.