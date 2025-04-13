مباراة إتحاد ورقلة وإتحاد الحراش دون جمهور

برمجت رابطة الهواة لكرة القدم، اليوم الأحد، مباراة الجولة الـ 27 بين إتحاد ورقلة وإتحاد الحراش دون جمهور بملعب المجاهد “بن مقدم الطيب” الذي يتسع لـ 5000 مقعد في عين البيضاء بورقلة.

و برمجة رابطة الهواة، المباراة المنتظر أن تكون مثيرة بملعب عين البيضاء بدلا من ملعب 18 فيفري في الرويسات.

كما ستجري المباراة يوم السبت 19 أفريل الجاري بداية من الـ 16:00 سا.

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