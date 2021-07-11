مباراة “البلاي أوف” بين الأربعاء وشلغوم العيد قد لن تُلعب بسبب كورونا

قد لن تُلعب مُباراة “البلاي أوف” المُقررة غدا الإثنين بين أمل الأربعاء وهلال شلغوم العيد بسبب فيروس كورونا المُستجد.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة الثانية من الملحق المؤهل للرابطة الوطنية المحترفة الأولى سيتم إلغائها بنسبة كبيرة.

وذلك بعد أن أكدت إدارة أمل الأربعاء اصابة 9 لاعبين في صفوف الفريق بكورونا، حيث لا يملك فريق “الزرقا” 14 لاعبا جاهزا كشرط لاجراء المباراة.

الرابطة ترفض تأجيل اللقاء وتصر على اجرائه في وقته غدا على الساعة الخامسة مساءا ما قد يجعل هلال شلغوم العيد يفوز بالنقاط على البساط.