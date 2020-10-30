مباراة الخضر أمام “زيمبابوي” محل شك !

يجد الإتحاد الزيمبابوي لكرة القدم العديد من الصعوبات من أجل تمويل رحلته إتجاه الجزائر لمواجهة الخضر يوم 12 نوفمبر.

وصرح نائب رئيس الإتحادية قائلا: ” إنه وضع صعب للغاية لأنه لا توجد رحلات جوية إلى الجزائر”.

وأضاف: “الخيار المتاح لدينا هو استئجار طائرة، ولكنه طريق مكلف مرة أخرى لأن أرخص سعر لطائرة ذات 40 مقعدًا هو 152 ألف دولار”.

وأضاف: “علينا أن نبحث عن خيارات طائرة أكبر لأن هناك حوالي 20 طالبًا موجودون حاليًا في الجزائر ويرغبون في العودة إلى ديارهم”.

وتابع: “نأمل أن يكون لدينا شركاء مثل الحكومة وأولياء أمور هؤلاء الطلبة على متن الطائرة للمساعدة في دعم الرحلة”.

وأضاف: “إنه أمر صعب حقًا ، لكن علينا التزام بإكمال المشروع وعلينا إيجاد الامكانيات للوصول إلى هناك”.