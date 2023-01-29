مباراة الخضر والنيجر تنقل على المباشر بملعب “نيلسون مانديلا”

أعلنت اللجنة المحلية لتنظيم الشان، اليوم الأحد، عن نقلها مباراة نصف النهائي بين المنتخب الوطني، والنجير بملعب “نيلسون مانديلا”.

وأكدت اللجنة المحلية لتنظيم الشان في بيان لها، عن نقلها فعاليات مباراة الجزائر، والنجير المقررة بوهران، على المباشر على الشاشتين العملاقتين لملعب براقي.

كما يأتي هذا القرار، سعيا لتمكين الجماهير الجزائرية التي ستتنقل لمتابعة نصف النهائي الثاني بين مدعشقر، والسنغال بملعب براقي من متابعة مباراة الخضر.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، والنيجر، مقرر بملعب “ميلود هدفي” على الخامسة مساء، فيما تلعب مباراة مدغشقر، والسنغال، بملعب “نيلسون مانديلا” على الثامنة ليلا.