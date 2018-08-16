مباراة «الخضر» وغامبيا مهددة بالإلغاء !

الحكومة الغومبية تدخلت في شؤون الكرة المحلية و «الفيفا» تحذر

وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تحذيرا إلى الاتحادية الغامبية لكرة القدم، بخصوص تدخل الدولة في الشؤون الداخلية للهيئة الكروية المحلية، بعد قيام المجلس القومي للرياضية في غامبيا، يعادل وزارة الرياضة، بإيقاف رئيس الاتحادية الغامبية وثلاثة أعضاء من مكتبه الفيدرالي.

وهو القرار الذي يتخالف مع قواعد وقوانين الهيئة الكروية العالمية، التي تمنع دخول طرف ثالث في نزاعات وقرارات الاتحاديات الكروية.

أين طالبت «الفيفا» في مراسلتها للاتحاد المعني موقعة من طرف الأمين العام للاتحاد الدولي، فاطمة سامورا، بضرورة مراجعة القرار وعدم السماح للمجلس القومي للرياضة بالتدخل في شؤونه الخاصة، وشددت على ضرورة حل المشكل والنزاع داخل الاتحادية ومن طرف أعضائها.

ولم تتوان هيئة الرئيس جياني أنفانتينو في توجيه إنذار شديد اللهجة للاتحادية الغامبية، وأشارت إلى اتخاذها للإجراءات والعقوبات التي تنص عليها لوائحها في حال الإخلال بالقوانين.

والتي تصل، حسب المراسلة، إلى تجميد كل الأنشطة الكروية للمنتخبات الغامبية وأنديتها في كل المنافسات التي ترعاها «الفيفا» و«الكاف»، وهي العقوبة التي تهدد الاتحادية الغامبية وتهدد بإلغاء مواجهة المنتخب الوطني الجزائري بنظيره الغامبي، بملعب هذا الأخير، في شهر سبتمبر القادم، في إطار ثاني جولات تصفيات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

في حال تطبيق عقوبة التجميد والتي ستصب في صالح الخضر الذين سيوفرون على أنفسهم عناء السفر إلى الأدغال الإفريقية لخوض اللقاء.

كما سيكون القرار بمثابة خطوة إضافية للمنتخب الوطني نحو حجز مقعدهم ضمن «كان 2019»، حيث سينفرد محاربو الصحراء بتصدر المجموعة الرابعة، التي ستصبح مكونة من ثلاثة منتخبات، برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على الطوغو في الجولة الأولى في ظل إلغاء نتيجة البينين وغامبيا في ذات الجولة التي فازت فيها البينين.

هذه الأخيرة ستكون على موعد مع مواجهة الطوغو بينما سيعفى الخضر من خوض الجولة الثانية، وهو ما يتيح للناخب الوطني الجديد جمال بلماضي برمجة مواجهة ودية للتعرف أكثر على اللاعبين بدلا من الدخول مباشرة في المباريات الرسمية، على أن يواجه رفقاء محرز البينين، في الجولة الثالثة مع إعفاء الطوغو.

تجدر الإشارة إلى أن منتخبين من كل مجموعة يتأهلان إلى الدورة النهائية لـ«كان» الكاميرون، باستثناء المجموعة الثانية التي تضم البلد المنظم المشارك في التصفيات من دون احتساب نتائج مبارياته في الترتيب.